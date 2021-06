Tennis : Ein Traumstart für den TC Reichswalde

Kreis Kleve Die Herren 70 des Vereins gewinnen ihr Auftaktspiel in der Niederrheinliga souverän mit 9:0. Auch die Herren 80 der Klever Tennisvereinigung Rot-Weiß sind erfolgreich. Der TC Issum muss sich dagegen klar geschlagen geben.

Auf einen Sieg hatten die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde bei ihrem Saisonauftakt in der Tennis-Niederrheinliga beim TC Sportpark Moers-Asberg durchaus gehofft. Dass dieser mit 9:0 überaus deutlich ausgefallen ist, überraschte die Mannschaft indes. „Das hätten wir im Vorfeld so nicht gedacht. Und in der ersten Runde der Einzel sah es sogar noch so aus, als würden wir in Rückstand geraten. Aber alle Spiele nahmen für uns ein gutes Ende“, sagte Kapitän Hans Reder, dessen Team seit dem vergangenen Sommer in der Klasse an den Start geht.