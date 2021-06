Golf : GC Issum baut hochmoderne Driving Range

Auf der Golfanlage am Issumer Pauenweg sind die Bagger im Einsatz. Anfang September soll die neue Driving Range eröffnet werden. Foto: GC Issum

Issum Der Verein investiert aus eigenen Mitteln rund 250.000 Euro in die Anlage am Pauenweg. Die Eröffnung des Trainingsgeländes ist im September geplant.

(him) Zwei Jahre vor den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen beschenkt sich der Golfclub Issum-Niederrhein schon einmal selbst. Im Frühjahr haben am Pauenweg direkt gegenüber der alten Anlage die Bauarbeiten für das neue Driving-Range-Areal begonnen. Der Pachtvertrag für das bisher genutzte Gelände war ausgelaufen – dort läuft bereits wieder Damwild über die Wiese.

Der Verein nutzte die Gunst der Stunde und nahm gleich auch noch die Erneuerung der Wege in Angriff, die zur neuen Range und vom Parkplatz zum Clubhaus führen. Der Bau der Driving-Range, die nach Möglichkeit Anfang September eröffnet werden soll, ist in zwei Abschnitte unterteilt. Zunächst entstehen fünf Abschlagboxen und ein Technik­raum, in dem auch der Ballautomat untergebracht wird. Anschließend werden zwei Trainerboxen eingerichtet. Dort können die Golflehrer ihre Schützlinge unter anderem mit Videoaufnahmen auf mögliche Fehler aufmerksam machen und gezielte Korrekturen vornehmen.