Tennis : Der Aufstieg wird plötzlich ein Thema für den TC Issum

Kreis Kleve Die Damen-Mannschaft ist in der Zweiten Verbandsliga nur mit dem Ziel Klassenerhalt gestartet. Jetzt steht sie nach zwei klaren Siegen auf Platz eins. TC Rot-Weiss Emmerich und TC Blau-Weiß Rees verlieren.

Die Damen des TC Blau-Weiß Issum haben in der Zweiten Tennis-Verbandsliga ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Nach dem 8:1 zum Auftakt gewann das Team um Spitzenspielerin Zita Engbroks am Samstag die Heimpartie gegen den MTV Kahlenberg II mit 9:0 und steht an der Tabellenspitze. „Mit einem so deutlichen Erfolg hätten wir nicht gerechnet. Nun wird das nächste Spiel gegen Rot-Weiss Düsseldorf entscheidend sein. Vielleicht geht es für uns doch um den Aufstieg“, sagte Mannschaftsführerin Alexandra Nitsche. Ursprünglich war der TC Issum mit dem Ziel Klassenverbleib in die Saison gestartet.