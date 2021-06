Landtagswahl : CDU Straelen unterstützt Lemmens Kandidatur

Straelen „Sie kennt die Sorgen und Nöte des Gartenbaus und der Landwirtschaft.“ Straelener CDU wünscht sich Monika Lemmens als Landtagskandidatin für den Südkreis.

„Wir freuen uns sehr über Monika Lemmens Bewerbung für die Landtagskandidatur. Aufgewachsen in einem familiengeführten Gartenbaubetrieb, als Tochter eines ehemaligen Kreisgärtnermeisters, sind ihr die Bedeutung, Sicht- und Denkweisen, aber auch die Sorgen und Nöte besonders des Gartenbaus und der Landwirtschaft sehr gut vertraut. Mit ihrer langjährigen politischen Erfahrung als stellvertretende Bürgermeisterin, Ausschussvorsitzende und stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende in Verbindung mit ihrer positiven, am Menschen orientierten Art stellt sie eine hervorragende Kandidatin für die Landtagswahl dar. Wir wünschen uns, dass sie ihr großartiges Engagement, das sie seit vielen Jahren mit ganzem Herzen für Straelen an den Tag legt, ab dem kommenden Jahr für den ganzen südlichen Teil des Kreises Kleve im Landtag ausweiten kann“, erklärt Jannis Delbeck, Vorsitzender der CDU Straelen.