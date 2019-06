DFB-Mannschaft in Wachtendonk : Nationalteam geht in Wankum baden

Auch beim Wasserpolo machten die Nationalkicker eine gute Figur. Foto: ja/Philipp Reinhard / PHILIPPREINHA

WANKUM So gut wie unbemerkt von der Öffentlichkeit sind die Kicker des DFB an der Blauen Lagune abgestiegen. Mit Paddeln und Wasseraction bereitete sich die Mannschaft auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland vor.

Von Sebastian Latzel

Nicht nur für die Öffentlichkeit war geheim, was am Montagnachmittag in der Blauen Lagune über die Bühne gehen sollte. Auch die Nationalspieler, die sich momentan in Venlo auf das Spiel gegen Weißrussland einstimmen, hatten nur einen vagen Hinweis bekommen: „Bade- und Wechselsachen mitnehmen“, stand im Tagesplan, bevor es dann von den Niederlanden aus ins benachbarte Wankum ging.

Hier erwarteten die Spieler am Badesee Blaue Lagune leicht bewölkter Himmel und angenehme Temperaturen von 23 Grad. „Wasser statt Rasen, Badehose statt Trikot“, das hatte der Trainerstab als Motto für den Tag ausgegeben, als die Spieler in die blauen Schwimmwesten schlüpften, die am Ufer des Baggersees auf die deutsche Kickerelite warteten.

Auch Paddeln stand auf dem Programm. Foto: ja/Philipp Reinhard / PHILIPPREINHA

INFO Echtes Ereignis im Kreis Kleve Dass die Nationalmannschaft in den Kreis Kleve kommt, ist absolut ungewöhnlich. Die U-20-Nationalmannschaft hat einst ein Trainingslager in Rees unter Leitung von Uli Stielike und Horst Hrubesch absolviert. Ebenfalls in Rees gastierte die Nationalmannschaft von Kamerun mit Trainer Winfried Schäfer.

Ein Film, den der DFB von der Aktion ins Netz stellte, zeigt, dass von den Spielern offenbar niemand wasserscheu ist. Begeistert stürzen sie sich in die Fluten. Trocken wird an dem Tag keiner vom Aufgebot bleiben. Teambuilding ist das Ziel der Einheit am Niederrhein. Ob das Trainerteam hier auch noch letzte Rückschlüsse auf die Startaufstellung zog, ist offen. Denn viel dringt offiziell nicht nach außen. Von der Öffentlichkeit sind die prominenten Kicker bei ihrem Abstecher an den Niederrhein abgeschirmt. So gibt es keine Fans, die miterleben, wie Manuel Neuer und Serge Gnabry sich beim Standup-Paddeln schlagen.

Gnabry scheint nicht so begeistert zu sein. „Unsere Truppe ist ein richtiger Skandal“, sagt er und steht recht ratlos mit Manuel Neuer und einem Paddel in der Hand am Ufer. „Die weißen Haie gehen gnadenlos unter“, ärgert sich Gnabry darüber, dass sein Team in der Wankumer Heide auch beim Wasserpolo eine Niederlage einstecken muss.