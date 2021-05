Koch und Keller haben versagt : Diese Noten geben wir den DFB-Verantwortlichen

Analyse Düsseldorf Nach dem Aus für die Führung steht der DFB wieder einmal vor einer ungewissen Zukunft. Personal- und Strukturfragen müssen erneut geklärt werden. Zeit, um die handelnden Personen einer Einzelkritik zu unterziehen.

Die dramatischen Umwälzungen des Vorabends hatten zumindest äußerlich keinerlei Spuren hinterlassen . Rund um die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Frankfurter Stadtwald herrschte am Mittwoch fast schon gespenstische Ruhe. Und da von den Noch-Bossen nichts zu sehen war, konnten die wenigen Kamerateams nur die "normalen" Verbands-Angestellten filmen, die wie gewohnt von der nahen S-Bahn-Station in den Verbandssitz strömten.

Erleichterung war in den Gesichtern allerdings kaum zu erkennen. Schließlich ist nach der gescheiterten Kurzzeit-Präsidentschaft von Fritz Keller und dem Ende des Machtkampfs an der bald komplett ausgewechselten Spitze noch nichts gewonnen. Die Krise ist längst nicht ausgestanden, die Suche nach einem neuen Boss wird alles andere leicht. Als "Harakiri-Aktion" bezeichnete Karl-Heinz Rummenigge, der sich selbst trotz klarer Dementis in der Verlosung befindet, zuletzt das Platznehmen auf dem Schleudersitz. Doch eine oder einer muss es tun - schon wieder.