Unfall in Geldern : Mercedes prallt gegen Tanklaster – drei Verletzte

Geldern Bei einem Unfall mit einem Tanklaster wurden am Montag in Geldern drei Personen verletzt. Die Unfallstelle war für drei Stunden gesperrt.

Einen Unfall mit drei Verletzten hat es in Geldern am Holländer See am Montag gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr gegen 16.15 Uhr ein 72-jähriger Mann aus Geldern in einem Mercedes S-Klasse auf der Straße Am Holländer See in Richtung Krefelder Straße. Auf dem Beifahrersitz saß eine 63-jährige Frau und auf der Rückbank ein 27-jähriger Mann, beide ebenfalls aus Geldern.