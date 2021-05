„Ohne Respekt vor den Menschen“ : DFB-Schatzmeister attackiert zurückgetretenen DFB-Präsidenten scharf

Berlin Der scheidende Schatzmeister des DFB, Stephan Osnabrügge, hat den zurückgetretenen Präsidenten Fritz Keller (64) wegen dessen Amtsführung scharf attackiert. Keller sei vor allem auf sein Außenbild bedacht gewesen, seinen Führungsstil empfand Osnabrügge als respektlos.

Es habe neben dem Bild von Keller als „absolut positivem Menschen, mit dem man in Gesellschaft wunderbare Zeiten verbringen könne, ein zweites gegeben“, sagte der 50-Jährige in einem Interview dem in Bonn erscheinenden „Generalanzeiger“ (Samstag).