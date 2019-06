Nahverkehr in Geldern : Ab August neues Kundencenter am Bahnhof

Ab August neues Kundencenter am Bahnhof

Nahverkehr in Geldern

Geldern Die NIAG wird alle Stadtlinien in Geldern übernehmen. Im Bürgerbüro gibt es dann keine Fahrkarten mehr zu kaufen.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe, kurz Niag, aus Moers werden ab August die Stadtbusse in Geldern steuern. Das Unternehmen übernimmt die Aufgaben des Verkehrsbetriebes der Stadt Geldern und damit die aller Stadtlinien. Der Seniorenbeirat hat nun informiert, was diese Änderungen für die Bürger bedeutet.

Die größte Veränderung: Die Anlaufstelle im Bürgerbüro in der Stadtverwaltung Geldern wird es ab August nicht mehr geben. Das heißt, Fahrkarten gibt es dort nicht mehr zu kaufen. Stattdessen wird es direkt am Bahnhof ein neues Kundencenter geben. Dies soll die Lebenshilfe betreiben und sich dort um den Ticketverkauf, Abonnement-Anträge und Fundsachen kümmern. Die Mitarbeiter werden dort montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr vor Ort sein.

Ausbau von Wirtschaftswegen in Wachtendonk geht weiter

Nach Gerichtsurteil : Ausbau von Wirtschaftswegen in Wachtendonk geht weiter

Wohnraum in Geldern

Wohnraum in Geldern : Streit um Baupläne um Barbaraviertel

Ein Vorteil der Übernahme durch die Niag sei ein neues System, das in den Bussen des Verkehrsbetriebs installiert sei. So können sich die Kunden die aktuellen Ankunftszeiten über die VRR-App direkt aufs Handy holen – analog zu den Anzeigetafeln, wie es sie am Gelderner Markt gibt.