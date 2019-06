Klassik : Brahms-Lieder mit schönen Ansätzen

GELDERN „Juchhee“-Abend in der Tonhalle Geldern. Programm geschmackvoll zusammengestellt. Einige Interpretationen enttäuschten.

Eine geschmackvolle Zusammenstellung an Liedern von Johannes Brahms bot das Programm mit dem Titel „Juchhee“ in der Tonhalle der Kreismusikschule. Aufgrund der überwiegenden Kürze der Einzelstücke beinhaltet das Repertoire insgesamt 15 Lieder in der Interpretation der Mezzosopranistin Gesine Lersch-van der Grinten, Johannes Hombergen am Klavier und Frederik Geene, Viola.

Lebensdaten geboren am 7. Mai 1833 in Hamburg, gestorben am 3. April 1897 in Wien

In musikalischer Hinsicht überzeugte Gesine Lersch-van der Grintens flexible, fokussierte und zugleich sensible Stimme. Hombergens Begleitung wirkte bei schnellen Passagen häufig zu laut, so dass der generell sehr gut artikulierende Sopran unterging. Beiden Interpreten gelang eine eingängige Wirkung der musikalisch komplexen Lieder, insbesondere in den „Vier ernsten Gesängen“ op.121. Gelegentlich fielen die im Tempo sehr frei gewählten Phrasierungsenden der Sängerin auf. Manchmal haperte das Zusammenspiel, schien Hombergen bei seiner Liedbegleitung zu sehr den nicht einfach zu spielenden Partituren zuzuhören, anstatt deutlicher zu kommentieren und den musikalischen Verlauf so mitzubestimmen. Dadurch fehlte es insgesamt an Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit, während Lersch-van der Grinten aber ein hohes Maß an Ausdruck in ihre Stimme legte.