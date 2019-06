Zusammenstoß in Issum : 17-jähriger Radler bei Autounfall schwer verletzt

Issum In Issum hat es am Sonntag einen Abbiegeunfall gegeben. Dabei wurde ein 17-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

(RP) Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurde ein 17-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Fahrradfahrer aus Kempen auf dem Heideweg unterwegs. Als er nach links in den Strohweg abbog, stieß er mit einem von links kommenden Opel Mokka zusammen. In dem Wagen fuhr eine 56-jährige Frau aus Sonsbeck auf dem Strohweg in Richtung Bundesstraße 58. Der 17-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An der Einmündung Strohweg/Heideweg gilt die Vorfahrtsregel „rechts vor links“.