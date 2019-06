Fußball : VfL Pont sucht für die neue Saison einen Fußball-Trainer

Die 1. Mannschaft des VfL Pont steuerte Ende April einem absoluten Tiefpunkt entgegen. Niederlagenserie, nicht genug Spieler zum Treffpunkt da, Kündigung des Trainers.

Die Spieler rauften sich zusammen und wollten das alles so nicht hinnehmen, beschwörten den Mannschaftsgeist und kehrten in die Erfolgsspur zurück – ohne Trainer.

In der neuen Saison soll die trainerlose Zeit in der Kreisliga C beendet werden. Interessenten können mit dem Verein Kontakt aufnehmen.