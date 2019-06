Azerca-West und Agrobusiness Niederrhein. : Gemeinsam den Gartenbau stärken

Azerca-West trifft Agrobusiness Niederrhein, v.l. Günter Guesthüsen, Lena Keysers, Andreas Halmanns, Mareike van Adrichem, Dr. Anke Schirocki und Willy Rühl. Foto: Agrobusiness Niederrhein

Geldern Die Vereinigung Azerca-West ist jetzt Mitglied bei der Initiative Agrobusiness Niederrhein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Azerca-West ist jetzt Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein. Seit über 20 Jahren bezeichnet sich so ein Zusammenschluss von Gartenbaubetrieben aus NRW mit einem Schwerpunkt am Niederrhein, die traditionell Moorbeetpflanzen produzieren. Unter Moorbeetpflanzen fasst man die Pflanzen zusammen, die eher saure Bodenumgebung für ein optimales Wachstum benötigen. Und so ist dann auch der Name des Zusammenschlusses entstanden. Das Wort Azerca setzt sich aus jeweils den ersten beiden Buchstaben der ursprünglich wichtigsten Kulturen in den Betrieben zusammen: Azaleen, Eriken und Camelien.

Heute stehen hinter dem Begriff Azerca-West 28 moderne Gartenbaubetriebe, die über die Jahre viele weitere Kulturen in ihr Sortiment aufgenommen haben. Sie sind unterschiedlicher in ihren Ansprüchen an die Kulturführung geworden. So hat sich auch der Bedarf an die Gemeinschaft gewandelt. Ursprünglich hat man Informationen über Produktion und Marketing ausgetauscht und sich über einen gemeinsamen Berater auf dem neusten Wissensstand gehalten. Heute sind es Themen wie die Weiterentwicklung zur nachhaltigeren, umweltgerechteren Produktion und die Frage der Fachkräftegewinnung, die die Unternehmen zusammenbringen. Dabei ist auch die Initiative der Mitgliedsbetriebe gefragt.

So werden eigene Versuche etwa zum Thema Reduzierung des Torf­anteils in den Kultursubstraten durchgeführt. Zu den Ergebnissen tauscht man sich dann aus und hält engen Kontakt zu den Forschungseinrichtungen, die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigen. Auf die Kommunikation zwischen den Betrieben wird ebenfalls sehr viel Wert gelegt. Die neuen Medien bieten dafür den geeigneten Rahmen.