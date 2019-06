Der DFB am Niederrhein : Die Nationalelf paddelt in Wachtendonk

Venlo/Wachtendonk Wenn Fußball-Mannschaften das Wir-Gefühl stärken wollen, fahren sie gerne mit Schlauchbooten. Das hat die Fußball-Nationalmannschaft jetzt in Wachtendonk getan.

Die DFB-Auswahl hat den Mannschaftsgeist im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Weißrussland mithilfe einer Teambuilding-Maßnahme auf dem Wasser zu stärken versucht. Am Montagnachmittag unternahm die Nationalmannschaft einen Ausflug in das Freizeitparadies "Blaue Lagune" im niederrheinischen Wachtendonk, wo sich die Spieler sowie das "Team hinter dem Team" dem Wettstreit in verschiedenen Disziplinen stellten.