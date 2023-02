Klassische Musik Die „Emanzipation des Cellos“

Helga Löhrer begann bereits mit 16 Jahren ihr Hochschulstudium in Aachen-Köln. Sie setzte es in Detmold und in Essen fort. Ihr Konzertexamen legte sie mit Auszeichnung in Maastricht ab. Danach folgte ein Kammermusikstudium in Antwerpen. Zur Zeit ist sie Solocellistin in Das Neue Orchester (Köln), das sich ausschließlich der historischen Aufführungspraxis bis in die Romantik widmet. Konzertreisen führten sie dabei zu den bedeutenden Festspielen des europäischen Raums sowie auf weltweite Touren. Engagements beim „Ensemble Resonanz Hamburg“, den „Berliner Symphonikern“ und zahlreiche Rundfunk- und CD- Produktionen runden ihre Tätigkeit ab.