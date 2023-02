Klassische Musik Vorfreude auf das Oratorium „Paulus“

Der „Messias“ hatte im Januar 2019 Lust gemacht auf mehr. Sowohl bei den Akteuren als auch bei den Zuhörern. Deshalb hatte nach der Aufführung von Georg Friedrich Händels Meisterwerk Jeehyun Park eine neue Komposition für das nächste große Konzert des von ihr geleiteten Projektchors an der evangelischen Kirchengemeinde Geldern ausgesucht. Im März 2021 sollte es erklingen, doch dann bremste die Corona-Pandemie alle und alles aus. Mit zweijähriger Verspätung kommt es jetzt aber doch zu diesem Klassik-Erlebnis: Am Sonntag, 19. März, erklingt in der Heilig-Geist-Kirche das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.