Musik in Kevelaer Scala Jazzband spielt im Konzert- und Bühnenhaus

Die wachsende Fangemeinde liebt das Konzept der Reihe, das zwischen Konzert und Session changiert. Der Pianist Wolfgang Czeranka hat eine interessante generationenübergreifende Konstellation von Musikern eingeladen, die so nur einmalig auf der Bühne zu erleben sind. Maya Kehren am Gesang, Jürgen Koopmann am Kontrabass, Niklas Wittig am Schlagzeug, Philipp Hayduk an der Posaune sowie Reinhard Schmitz am Saxophon wollen an diesem Abend dafür sorgen, dass sich der kleine Saal im Bühnenhaus in einen Jazzclub verwandelt.