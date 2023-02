Buch über die Herzogin von Geldern Wie eine Französin Geldern prägte

Maria von Geldern war eine besondere Frau, speziell für die Zeit, in der sie lebte: Von 1380 bis 1429. Denn sie lebte nicht einfach nur ihr Leben, sie wirkte auch in dieser Zeit. Dass Frauen im 14. und 15. Jahrhundert tatsächlich an Verhandlungen beteiligt sind, sich mit mächtigen Fürsten und Stadtherrn treffen, war nicht gerade üblich. Doch Maria von Geldern tat genau das. Und hinterließ damit „Spuren in der Landschaft“. So heißt das Buch, das der Niederländer Johan Oosterman geschrieben hat und das nun vom Historischen Verein für Geldern und Umgegend auf Deutsch übersetzt und ergänzt wurde. Oosterman ist Professor für ältere niederländische Literaturwissenschaft an der Radboud Universität in Nimwegen. Schon seit Jahren beschäftigt er sich auch mit Maria von Geldern, die auf beiden Seiten der heutigen Grenze wirkte. Im Sommer 2018 erschien sein Buch „Maria van Gelrem 1380-1429. Sporen in het landschap“. Bis dahin wusste man zwar, dass es Maria von Geldern gab, bekannt war sie vor allem für ihr Gebetsbuch. Doch über die Frau selbst war kaum etwas bekannt. Das änderte sich 2018, als Johan Oosterman das Buch mitsamt begleitender Ausstellung veröffentlichte.