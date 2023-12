Musik in Viersen Jeden Monat ein Konzert in St. Cornelius

Nach diesem außergewöhnlichen Auftakt geht es mit der zweiten Auflage des Orgelfestivals weiter. An jedem vierten Sonntag im Monat findet um 17 Uhr ein Orgel-Konzert in der Kirche St. Cornelius statt. Nur die Mädchenkantorei am Freiburger Dom unter der Leitung von Martina van Lengerich ist schon am Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, in der Corneliuskirche zu hören.