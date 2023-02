Popmusik in Geldern Starke Beats im Habitat 49

Freitagnachmittag. Der Aufbau für die erste Ateliersession am nächsten Abend im Habitat 49 steht an. Besagtes Atelier ist bereits dekoriert und vorbereitet. Bis jedoch das benötigte technische Equipment für die geplante Videoaufzeichnung am Habitat ankommt, sitzen Kai Fischer, der als Sanchez Flow an der Ateliersession teilnehmen wird, und Robin „Roy“ Bohnen zusammen und erzählen von den Plänen des Kollektivs. Fotografin Claudia Bock und Musiker Martin Peters kommen kurze Zeit später zur Tür rein; als Mid June und Eight8eat sind sie Teil des Habitats.