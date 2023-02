Nachwuchswettbewerb Schöne Erfolge bei „Jugend musiziert“

Zu den stolzen Preisträgerinnen und Preisträgern der Kreismusikschule zählen in der Kategorie „Gesang" Jurij Roganskij (AG III, 21 Punkte, 1. Preis) und seine Klavierbegleiterin Maret Joeken (19 Punkte, 2. Preis), in der Kategorie „Kammermusik für Blasinstrumente – gleiche Holzblasinstrumente“ das Oboentrio Amelia Reid, Wiebke Borger, Lydia Henseler-Garcia (AG II, 20 Punkte, 2. Preis), in der Kategorie „Kammermusik für Streichinstrumente – gemischte Besetzungen“ das Streichquartett Michael Jhenhong Hsu, Delia Peters, Leander Waldmann, Timo Jeuken (AG II, 21 Punkte, 1. Preis) und das Streichquartett Tara Iman Bongardt, Eva-Marie Zimmer, Kim Marie Borger, Monika Lukaszczyk (AG IV, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb), in der Kategorie „Kammermusik für Streichinstrumente – gleiche Instrumente“ das Violinduo Wiebke Borger, Lea Jonkmanns (AG II, 19 Punkte, 2. Preis). In der Kategorie Klavier solo konnten sich gleich fünf Teilnehmer der Kreismusikschule über einen ersten Preis freuen: Derin Ulucay (AG Ib, 25 Punkte, 1. Preis), Jonas Willnat (AG Ib, 24 Punkte, 1. Preis), Anton Leon Brunets (AG II, 24 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb), Lidia Krasnov (AG II, 21 Punkte, 1. Preis) und Anneli Woronzow (AG IV, 22 Punkte, 1. Preis).