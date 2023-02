Gesang in Straelen Die keine Instrumente brauchen

Auf Einladung des Kulturrings Straelen konnte nun das wegen der Corona-Pandemie verschobene Konzert von „Dacapella“ stattfinden. Endlich. Der Grundstein für einen wunderbaren musikalischen Abend war gelegt. Im ausverkauften Forum steigerte sich die Begeisterung für die Darbietung der siebenköpfigen Gesangsgruppe von freundlichem Applaus bis zu stehenden Ovationen am Schluss. Und mit dem Namen des Ensembles war auch das Programm festgelegt: Da Capo bedeutet so viel wie „Zugabe“. Sie wurde am Ende gerne mehrfach gewährt.