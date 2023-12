Weihnachten in Krefeld In den Kirchen klingt es an den Feiertagen festlich und romantisch

Am ersten Weihnachtstag steht vielen der Sinn nach Romantik. Dieses Bedürfnis hat Professor Karlheinz Schüffler vor 13 Jahren erkannt und die „Weihnachtliche Orgelromantik“ am 25. Dezember in der Lutherkirche etabliert. Um 17 Uhr beginnt auch in diesem Jahr „eine Stunde weg vom Stress - zuhören, mitsingen, innerlich mitsummen - und sonst nichts“, wie er sagt. Die Walcker-Orgel zeigt sich „ohne Lärmen“ vor allem von ihren romantischen Klangseiten. Für das Konzert hat der Musiker entsprechende Kompositionen ausgewählt. Aber er weiß auch: „An Weihnachten gehört noch etwas anderes dazu: das eigene Singen. Alte, vertraute Lieder - und wer nicht singen mag, hört einfach zu“, sagt Schüffler.