Gesang „Dacapella“ singt im Straelener Forum

Die siebenköpfige Formation aus Köln und dem Rhein-Erft-Kreis hat sich in den vergangenen 25 Jahren einen Namen in der A-cappella-Szene gemacht. Im Jahr 2006 gewannen sie die Wise-Guys-Challenge als beste Nachwuchsband. Dem folgte in den Jahren 2007 und 2010 der Sieg des Landeswettbewerbs NRW „German a cappella“ in der Kategorie „semiprofessionell / Pop“.