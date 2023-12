Veranstaltung in Kevelaer ist zu Ende Bilanz des Krippenmarktes fällt positiv aus

Am Mittwoch endete der „Kevelaerer Krippenmarkt“ in der Innenstadt, der vom 1. Dezember an auf dem Luxemburger Platz, dem Kapellenplatz und im Forum Pax Christi mit urigen Holzhütten, liebevoll dekorierten Ständen und einem bunten musikalischen Programm zahlreiche Besucher nach Kevelaer gezogen hat. Sei es, um die lebendige Krippe zu besuchen, das gastronomische Angebot auf dem Krippenmarkt zu genießen oder um einfach durch die Innenstadt zu flanieren.