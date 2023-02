Kultur in Wachtendonk Friedensplatz-Folk und Ruinen-Comedy

Info

Übersicht Der neue blaue Flyer, der an vielen Stellen im Gemeindegebiet ausliegt, gibt in kurzer Form einen Überblick über die in diesem Jahr stattfindenden Veranstaltungen des Kulturkreises Wachtendonk.

Sponsoren Der Kulturkreis bedankt sich bei der Volksbank an der Niers für die Förderung der Kabarett-Veranstaltung mit Stefan Verhasselt. Ein weiterer Dank richtet sich an die Sparkasse Krefeld, die Stiftung SL NaturEnergie und die Teunesen Group, die ebenfalls das Engagement des Kulturkreises finanziell gefördert haben.

Tickets Karten für alle Veranstaltungen gibt es in der Tourist-Information „Haus Püllen“, Feldstraße 35, in Wachtendonk, aber auch an der Abendkasse bei den jeweiligen Veranstaltungen.

Information Weitere Auskünfte geben Maria Mertens und Melanie Dornis unter Telefon 02836 915565 oder die Homepage www.kulturkreis-wachtendonk.de.