Auf dem Gelderner Marktplatz Frittenrebell organisiert Essen für Bedürftige an Heiligabend

Das Essen kann für jeden, der es selber bezahlen kann, auch für fünf Euro gekauft werden. Jeder, der ein Essen kauft, nimmt an einer Verlosung teil. Der Gewinner bekommt Besuch von „Der Imbisswagen der Holländer on Tour“ mit Essen für 50 Personen, also gratis Pommes mit warmen holländischen Snacks und Currywurst im Umkreis 50 Kilometern von Geldern. Die Ziehung des Gewinners ist um 14 Uhr. Das Essen für Bedürftige an Heiligabend auf dem Gelderner Marktplatz findet von 11 bis 14 Uhr statt.