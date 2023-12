Aktion in St. Cornelius Licht und Musik in Dülkener Pfarrkirche

„Da die Scheinwerfer nach oben ausgerichtet sind, ergeben sich Lichtpunkte, die für eine gewisse Mystik in der Kirche sorgen“, sagt Thissen. Mit den ebenfalls nach oben ausgerichteten Scheinwerfern im Eingangsbereich sind es acht Lichtspots. Zum Abschluss am 21. Dezember lesen die Ehrenamtler kurze Impulse. „Wir haben bis jetzt erneut viele positive Rückmeldungen erhalten, was uns sehr freut“, sagt Thissen. Auch er nutzt das Angebot selbst gern: Es gebe ihm Ruhe.