Besuch von der Gelderner Stadtverwaltung Gelderner Tafel sucht neue Helfer

Um sich ein Bild von der Situation in der Gelderner Tafel zu machen, statteten Bürgermeister Sven Kaiser und der unter anderem für die Bereiche „Arbeit und Soziales“ zuständige Beigeordnete Markus Grönheim deshalb jetzt dem Gelderner Tafelvorsitzenden Alfred Mersch einen Vor-Ort-Besuch ab. „Auch wir spüren einen immer größer werdenden Zulauf“, sagt Alfred Mersch im Gespräch an der Jahnstraße, wo die Tafel unter anderem ihre Ausgabestelle hat. „Auch, wenn wir im Vergleich zu anderen Regionen und Städten in NRW noch ganz gut bedient sind.“ Immer stärker nachgefragt werde zugleich das Angebot des Schulmateriallagers am Bahnhof, in dem man bedürftige Kinder mit Schulmaterial oder Schulranzen versorge.