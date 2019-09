In seiner Heimatstadt Geldern : Lucas van Stephoudt wird Wirtschaftsförderer

Geldern Lucas van Stephoudt ist der neue Wirtschaftsförderer der Stadt Geldern. Der Hartefelder kam am 25. Januar 1994 zur Welt. Er besuchte das Friedrich-Spee-Gymnasium und machte sein Abitur am Wirtschaftsgymnasium Geldern.

Sein berufsbegleitendes Studium macht er an der FOM Hochschule in Neuss: Bachelor of Arts in Business Administration. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Krefeld arbeitet er derzeit als Außendienstmitarbeiter im Groß- und Einzelhandel bei einem in Rheurdt und Geldern ansässigen Unternehmen. Politisch aktiv ist er in Geldern seit 2013 als Sachkundiger Bürger der FDP. Im Ehrenamt ist er Präsident des Elferrates Blau-Weiß Hartefeld, Vorstandsmitglied bei Blau-Weiß Hartefeld und im Tennis beim TC Hartefeld.