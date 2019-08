Unglück bei Sommerkirmes : 14 Menschen bei Planwagenunfall in Geldern verletzt

Der verunglückte Planwagen. Foto: Heinz Spütz

Geldern In Geldern ist am Samstagmittag ein Planwagen umgestürzt. 14 Mitglieder des Musikzuges Blau-Weiß Hartefeld wurden verletzt. Zwei Schwerverletzte wurden mit Hubschraubern in eine Klinik geflogen.

14 Verletzte gab es am Samstag gegen 13 Uhr nach dem Unfall eines Planwagens an der Egmondstraße in Geldern. Der Wagen ist aus bisher ungeklärter Ursache im Kreisverkehr umgestürzt. Auf dem Wagen saßen 20 Mitglieder des Musikzuges Blau-Weiß Hartefeld. Sie waren im Rahmen der Sommerkirmes, die an diesem Wochenende im Gelderner Ortsteil Hartefeld gefeiert wird, unterwegs.

Mit Hubschraubern wurden zwei Schwerverletzte in Spezialkliniken in Duisburg und Nimwegen geflogen.Weitere Opfer des Unfall wurden ins Gelderner Krankenhaus und zum Krnaknhaus in Kleve gebracht. Sech Personen überstanden den Unfall unverletzt. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen für die Verletzten nicht. Zunächst war vor Ort von 17 Verletzten die Rede.