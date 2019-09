Handball : Issums Handball-Teams starten

Am Wochenende sind Helen Kolb und ihre Handball-Kolleginnen wieder gefordert. Foto: Ja/Heinz Spütz

Gelderland Die beiden Landesliga-Mannschaften des Turnvereins Issum haben keine wirklich herausragende Vorbereitung hinter sich, wollten aber unbedingt gut in die neue Handball-Spielzeit 2019/2020 starten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Hegmans

Handball-Landesliga Damen: TV Issum – HG Kaarst/Büttgen (morgen, 18.45 Uhr). Alles andere als zufriedenstellend lief die Vorbereitung bei den Issumer Damen. „Wir hatten viel mit Verletzungen und Urlauben zu kämpfen“, erklärt Coach Werner Konrads, der mit 13 Spielerinnen ohnehin nur einen recht kleinen Kader zur Verfügung hat. So wurde an mehreren Wochenende gemeinsam mit der zweiten Mannschaft trainiert. „Daher konnten wir Taktik und Spielzüge doch ganz gut einstudieren“, so Konrads. Dennoch werden sich die Isssumer Damen in den ersten Wochen der Saison zunächst noch einspielen müssen – insbesondere, weil ein kleiner Umbruch hinter dem TVI liegt.

Aufgrund einiger Abgänge hat sich der Landesligist mit Anne und Carmen Paul von der HSG Alpen/Rheinberg verstärkt, zudem wurden gleich drei Akteurinnen aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt der Truppe von Konrads allerdings nicht. „Das wird eine schwierige Saison, in der unser Hauptaugenmerk auf dem Klassenerhalt liegt“, verdeutlicht der Übungsleiter. Gleich vier Mannschaften werden am Ende der Saison absteigen, sodass der TVI zusehen muss, nicht sofort in den Abstiegsstrudel zu geraten. Allerdings wartet mit der HG Kaarst/Büttgen, Absteiger aus der Verbandsliga, gleich mal eine große Unbekannte im ersten Heimspiel. Aufgrund der Verletzungen von Spielgestalterin Meike Langert und Issums Torjägerin Helen Kolb werden die Issumer zudem äußerst dezimiert antreten.

Handball-Landesliga Herren: TV Issum – MTV Rheinwacht Dinslaken II (heute, 18.45 Uhr). Was für die Issumer Damen gilt, gilt ebenso für die Issumer Herren: Auch hier verlief die Vorbereitung nicht optimal. „Das ist ja inzwischen im Amateurbereich fast schon Tradition“, nimmt es Oliver Cesa, Trainer der Herrenmannschaft, gelassen. Trotz urlaubs- und krankheitsbedingter Ausfälle machten die Issumer bereits einiges richtig und verkauften sich in den Testspielen gegen diverse Verbandsligisten mehr als gut. Abheben wird in Issum aufgrund dieser Ergebnisse trotzdem keiner.