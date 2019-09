Jäger macht Naturfotos in Geldern : Mit der Nilgans auf der Niers

Foto: Christoph Schraven 6 Bilder Mit der Nilgans auf der Niers.

Geldern Christoph Schraven ist als Jäger häufig am Niederrhein unterwegs, bewaffnet mit seiner Kamera. In seinem Bildband „Faszination Wasserwild“ zeigt er die Vielfalt der Natur.

Wenn Christoph Schraven morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, nimmt er häufig den Umweg durch den Wald. Seine Kamera hat er in der Tasche, denn im Morgengrauen lassen sich Wildtiere besonders gut beobachten – und ablichten. Der 51-jährige Jäger hat in jahrelanger Arbeit tausende Fotos von Wildvögeln geschossen und nun seinen zweiten Bildband veröffentlicht – mit vielen Fotos aus Geldern und Umgebung.

Schon als Schüler war Christoph Schraven häufig mit der Kamera unterwegs, hatte das Hobby zwischen Medizinstudium und eigener Praxis aber aus den Augen verloren. Zum 40. Geburtstag bekam er eine Spiegelreflexkamera geschenkt und erweckte die alte Leidenschaft wieder zum Leben. Die Naturfotografie ließ sich gut mit seinem anderen Hobby, der Jagd, verbinden. Immer wenn er in den Wald geht, nimmt er die Kamera mit.

Info „Faszination Wasserwild“ Bildband Das Buch „Faszination Wasserwild“ von Christoph Schraven ist im September im Österreichischen Jagd- und Fischerei-Verlag erschienen. Das Buch ist online und in Buchhandlungen, unter anderem bei Bücher Keuck in Geldern, erhältlich.

„Das Fotografieren von Wild musste ich erstmal lernen“, sagt Schraven. „Das Wichtigste ist, die Tiere nicht zu stören.“ Darum schießt er seine Fotografien immer vom Weg aus, vom Auto oder vom Hochsitz. Wer in den Wald oder ins Feld hineinläuft, schaffe nur Unruhe und scheuche die Tiere auf, sagt Schraven. Frühmorgens und spätabends ließen sich die Tiere am besten in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Trotzdem müsse man eines mitbringen: Geduld. „Man hat nie eine Garantie, etwas vor die Linse zu bekommen“, sagt Schraven. „Auch bei zwei Stunden Wartezeit kann es sein, dass man nur eine Amsel sieht. Über jedes gelungene Foto ist die Freude riesig groß.“

Reisen nach Südafrika oder Namibia müssen nicht sein, findet der Jäger. „Am Niederrhein findet man eine so schöne und vielfältige Tierwelt“, sagt er. „Viele unterschätzen die Möglichkeiten hier.“ Fischadler fliegen über Geldern, Seeadler über Xanten, Haubentaucher leben in Nettetal. Als Exoten sind auch die Mandarinente, die Rothalsgans oder die Streifengans in heimischen Gewässern unterwegs.

Vor allem die Nilgans habe sich am Niederrhein weit verbreitet, sagt Schraven. „Vor zehn Jahren war es noch etwas ganz Besonderes, hier eine Nilgans zu beobachten.“ Heute seien viele Exemplare auf der Niers unterwegs, man könne sie häufig in Kapellen beobachten. Den Vögeln afrikanischen Ursprungs hat Schraven in seinem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet. „Und auch eine Stockente hat auf dem richtigen Foto viel zu bieten.“

Den Niederrhein, sagt Schraven, kennt er in- und auswendig. Geboren wurde er in Kevelaer, aufgewachsen ist er in Wetten, zur Schule gegangen auf das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern. Nach dem Studium war er dann beruflich in Kempen, Moers und Emmerich unterwegs. Seit etwa 20 Jahre betreibt der 51-Jährige eine Allgemeinarztpraxis in Nettetal.

Sein erstes Buch beschäftigt sich mit Fasanen, die am Niederrhein lange Zeit weit verbreitet waren. Der Bildband „Faszination Wasserwild“ konzentriert sich auf das Leben von Enten und Gänsen. In dem Buch gehe es weniger um die Jagd als um die Tiere, sagt Schraven. Vom Ei bis zum Erwachsenwerden, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Exoten am Niederrhein: Auch Mandarinenten sind auf heimischen Gewässern unterwegs. Sie stammen ursprünglich aus Ostasien. Foto: Christoph Schraven

Ein Reh und ein etwa zwei Monate altes Kitz trinken an einem See. Foto: Christoph Schraven

Hier verbringt Christoph Schraven als Jäger und Naturfotograf viel Zeit: Eine Jagdkanzel in der Wankumer Heide. Wer genau hinschaut, entdeckt auf dem Dach eine brütende Graugans. Fotos: Schraven. Foto: Christoph Schraven

Jäger Christoph Schraven macht Naturfotos am Niederrhein. Foto: Christoph Schraven

Zwei Nilgänse im Flug am Niederrhein. Die Vögel afrikanischen Ursprungs sind mittlerweile auch an der Niers heimisch. Foto: Christoph Schraven

Aktuell häufig zu beobachten: Gänsezug in Keilform am Himmel. Foto: Christoph Schraven