„Blau-Weiß“ Hartefeld : Hartefeld feiert sein Frühlingsfest

HARTEFELD (RP) Mit Schwung in den Frühling tanzen: Dazu lädt der Spielmannszug „Blau-Weiß“ Hartefeld am Samstag, 4. Mai, ab 17 Uhr auf den „Alten Schulhof“ vor dem Hartefelder Jugendheim ein. Im Zentrum der Feier, die mit Kinderschminken, Spielständen und dem Besuch von „Mr.

Green Balloons“ auch viel Unterhaltung für die Kleinen bietet, steht ein hölzerner Tanzboden. Norbert Clancett, Vorsitzender von „Blau-Weiß“: „Mit Leckerem vom Grill, frischen Reibekuchen und selbstgemachtem Apfelkompott muss bei uns niemand hungern.“ Auch für Tanzmusik und kühle Getränke sei gesorgt. Die Einladung an die Bevölkerung begrüßt auch die Vereinsgemeinschaft Hartefeld, Vernum, Poelyck. „Der Spielmannszug öffnet seinen bisher vereinsinternen Kameradschaftsabend und bietet nun ein Fest für alle Familien an. Dieses Engagement unterstütze ich gern“, so Vorsitzender Herbert van Stephoudt. Der Eintritt ist frei. Alle Mitglieder von „Blau-Weiß“ erhalten zudem einen Verzehrgutschein über sechs Euro.