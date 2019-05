Straelen : In den Lüften über Straelen

Oliver Kaysers mit seinem Nachbau einer Klemm 35. Das war eines der vielen Modelle, die in Straelen zu sehen waren. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen (ym) Der Modellsportclub 75 Straelen hatte am Mittwoch alle Mitglieder und Interessierten zu einem Tag der offenen Tür auf den Modellflugplatz in der Nähe des Straelener Wasserwerkes eingeladen. Während es in der Vergangenheit auch hin und wieder große Flugtage gab, beschränkt sich der Verein seit einigen Jahren auf den Tag der offenen Tür mit Flugvorführungen, der Möglichkeit des Schnupperfliegens und kulinarischen Angeboten.

Das erklärte Hermann Paas, der 1. Vorsitzende, so: „Die Grundidee jeder Veranstaltung ist es, die eigenen Modelle zu präsentieren. Früher bei den Flugtagen kamen unsere eigenen Modelle aber gar nicht mehr zur Geltung.“

Am 1. Mai konnten daher neben einigen Gastfliegern aus zum Beispiel Essen, Krefeld oder Bocholt vor allem die Arbeiten der knapp 50 Vereinsmitglieder bestaunt werden. Die meisten hatten mehrere Modelle dabei, wie Kassierer Andreas Koschlik betonte: „Heute habe ich drei mitgebracht, mehr passten nicht ins Auto. Dass jemand nur einen Flieger hat, das gibt es eigentlich nicht.“

Während am Vormittag vor allem Kunstflieger ihre Pirouetten in den Lüften drehten, starteten etwas später auch Hubschrauber und Segelflugzeuge: „Wenn die Sonne heraus kommt, nutzen die Segelflugzeuge die Thermik.“ Dabei ging es hoch hinaus. Auf dem Flugfeld dürfen die Modelle bis zu 300 Meter in die Höhe steigen. Der größte Flieger hatte eine Spannweite von sieben Metern. Aber auch die kleineren Modelle sorgten beim Publikum für Begeisterung: durch Kunstflugprogramme, liebevolle Details oder schlicht Originalität. So flog zum Beispiel ein überdimensionierter Bierdeckel durch die Luft. Paas schmunzelte: „Unser Hobby ist so vielseitig, da gibt es immer etwas Neues.“