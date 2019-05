Infrastruktur : Bauprojekt in Lüllingen ist noch nicht ganz vom Tisch

Lüllingen „Vorerst” wolle sich die Firma EPS von den Umzugsplänen zurückziehen, hieß es. Damit ist das Bauvorhaben aber nicht gänzlich aufgehoben.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

(veke) Über Lüllingen hat der Gelderner Bauauschuss am Dienstagabend diskutiert, aber vermutlich nicht so, wie es sich die Zuhörer aus der Ortschaft gewünscht hatten. Denn um das Bauvorhaben der Firma EPS aus Kevelaer auf dem Gelände neben Landgard ging es inhaltlich kaum.

Der dritte Antrag von Landgard, die Ansiedlung von EPS zuzulassen, wurde vom Ausschuss vertagt. Jörg Grahl (SPD) mahnte an: „Wir wollen im Antrag lesen, was Landgard und EPS tun, um die Situation zu ändern.” Gemeint waren damit die Verkehrsbelastung, ein möglicher Kreisverkehr, Schallschutz, Lärm und Müll sowie ein ökologischer Ausgleich für das Bauvorhaben.

„Wenn diese Punkte erfüllt sind, könnten wir einen Konsens finden”, sagte Jörg Grahl am Dienstag. Zudem appellierte der SPD-Politiker aber auch an die Lüllinger, man solle einen Dialog zulassen und Kompromisse nicht per se ablehnen. Zunächst, da waren sich alle Parteien einig, müsse die Stadt jedoch klären, ob EPS überhaupt noch in Lüllingen bauen will oder nicht.