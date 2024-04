Besonders perfide Betrugsmasche in Nieukerk Angebliche Tochter berichtet am Telefon, sie liege im Sterben

Betrügerische Maschen am Telefon gibt es mittlerweile viele, doch der Schockanruf, den ein 80-Jähriger aus Nieukerk jetzt bekam, der hat auch für Polizeibeamte eine ganz neue Qualität. Bei dem Senior hatte sich am Donnerstag eine unbekannte Frau per Telefon gemeldet. Die Anruferin weinte bitterlich und gab sich als Tochter des 80-Jährigen aus. Sie sei schwerkrank und liege auf der Intensivstation, sagte die Frau.