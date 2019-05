American Football : Kevelaer Kings erwischen einen gelungenen Saisonstart

Kevelaer (RP) American-Football-Verbandsliga: Kevelaer Kings – Schiefbahn Riders 7:7. Die Kevelaer Kings und die Schiefbahn Riders boten den Zuschauern trotz weniger Punkte einen sehenswerten und spannenden Auftakt in die Verbandsliga-Saison.

Der teils starke Regen hatte sich bis zum Kickoff verzogen. Und so fanden gut 350 Zuschauer den Weg ins Hülsparkstadion, um den Aufsteiger aus Kevelaer zu unterstützen.

Bei Sonnenschein im ersten Viertel gab es allerdings noch keine Punkte zu bestaunen, die Angriffsreihen beider Teams wurden größtenteils unter Kontrolle gehalten. Am nächsten dran waren noch die Kings, als Kicker Milan Zielienski einen Field-Goal-Versuch knapp rechts neben die Torstangen setzte. Zu Beginn des zweiten Viertels waren die Gäste aus Schiefbahn erfolgreich: Der Quarterback lief mit dem Ball in der Hand nach links und hatte nach einem Richtungswechsel plötzlich freie Bahn bis in die Kevelaerer Endzone und erzielte den ersten Touchdown des Tages. Zu Beginn des zweiten Durchgangs setzte wieder starker Regen ein – Bedingungen, unter denen die Kings im vergangenen September den Aufstieg klar gemacht hatten. „Kings-Wetter“ war deshalb vor allem von der Defense zu hören, die auch gleich Taten folgen ließ: Linebacker Sandro Schoppmann schlug einem Kontrahenten den Ball aus den Armen, Safety Fabian Gerhards sicherte ihn und holte damit das Angriffsrecht zurück. Die Offense der Hausherren konnte daraus zunächst noch kein Kapital schlagen, doch die Defense hielt erneut stand und Christoph Schüren brachte den Schiefbahner Quarterback beim dritten Versuch auf den Boden, um die nächsten Angriffsbemühungen der Riders sogleich wieder zu unterbinden.