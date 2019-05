Teurer Abfall : Müllsünden auf Straelens Friedhof

Straelen Die Stadt Straelen appelliert an die Bürger, auf die richtige Entsorgung des Mülls auf dem Friedhof zu achten.

In jüngster Zeit kommt es immer wieder zur Entsorgung von Rest- oder Hausmüll in die Abfallbehälter auf dem Straelener Friedhof am Ostwall. Das teilte die Stadt Straelen mit. Die Verwaltung bittet aus diesem Grund die Bürger, auf eine korrekte Trennung des Abfalls zu achten und nur die auf dem Friedhof entstehenden Abfälle auch dort zu entsorgen.