Aldekerk : Des Pfarrers „neues“ Pfarrhaus

Aldekerk Der Geistliche Christian Stenz soll nach Aldekerk ziehen. Vorher wird das alte Gebäude saniert.

Mit den Plänen in der Hand steht Christian Stenz vor dem Pfarrhaus in Aldekerk. Bis der Kerkener Pfarrer dort einziehen kann, muss noch einiges getan werden. Nach der Fusion stand das Obergeschoss lange leer, mal wohnte ein Kaplan, mal ein indischer Mitbruder dort, erklärt Stenz. Auf Wunsch des Bistums werde Stenz seinen Dienstsitz in Aldekerk haben, heißt es als Erklärung, warum Stenz nicht wie sein Vorgänger Theodor Prießen in Nieukerk wohnen wird. Der Wohnort des leitenden Pfarrers war einer von vielen Streitigkeiten in der Pfarrgemeinde. Mit dem neuen Pfarrer soll Ruhe einkehren. Erst einmal sind aber die Baumaschinen zu hören. Zum Jahreswechsel hofft Stenz in das Aldekerker Pfarrhaus einziehen zu können.