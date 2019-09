Bauarbeiten in Geldern : Kreisverkehr am Krankenhaus soll am 7. Oktober freigegeben werden

Kreisverkehr am Krankenhaus soll am 7. Oktober freigegeben werden

Geldern Der Umbau des letzten Teilstücks der Nordtangente ist weiter im Zeitplan.

Nachdem die letzte Asphaltschicht des neuen Kreisverkehrs am Krankenhaus aufgebracht wurde, beginnen nun die Arbeiten zur Anpassung der einzelnen Ein- und Ausfahrten in den Kreisel. „Wir können davon ausgehen, dass wir am 7. Oktober den Kreisverkehr für den Verkehr freigeben werden. Der provisorische Bypass, der angelegt wurde, damit der Verkehr in Richtung Veert und Kapellen die Baustelle auch während der Arbeiten passieren kann, wird dann zurückgebaut“, sagt Stefan Aben, Projektleiter im Gelderner Tiefbauamt.