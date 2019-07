Vogelschießen in Hartefeld : Ein junger Thron regiert Hartefeld

Hartefeld (RP) Als hätte Helmut Otto es geahnt. Der Vogelbauer und frühere Kommandeur der St.-Antonius-Bruderschaft war sich bereits nach dem 60. Schuss auf das hölzerne Ziel sicher: „Jetzt hat er nicht mehr lange.

Alle Vereine der Vereinsgemeinschaft freuen sich nun auf das Festwochenende mit Schützenfest, das am Donnerstag, 29. August, mit dem „Hartefelder Kirmes-Kabarett“ mit Frau Kühne in der „Dorfschmiede“ beginnt und sich im Festzelt auf dem Hartefelder Marktplatz mit dem Tag des Festkettenträgers am Freitag und dem Schützenfest am Samstag fortsetzt. Am Sonntag, 1. September, feiern Hartefeld, Vernum und Poelyck gemeinsam den großen Familientag im und am Festzelt.