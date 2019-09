„Stroelse Koffie“ : Straelen begrüßt seine Alltagsmenschen

Mit Musik und Beifall wurden die „Neubürger“ am Freitag enthüllt und vorgestellt. Großer Andrang bei Stroelse Koffie.

Selten sind Neubürger so aufwändig empfangen geworden: Die ganze Stadt und viele Gäste von auswärts waren am Freitag auf den Beinen, um die „Alltagsmenschen“ zu begrüßen. Der Fotograf, der Bofrostmann, der Gärtner und der Schütze – sie sind in Straelen angekommen. Die Figuren der Künstlerin Christel Lechner, die natürlich auch dabei war, begeisterten vom ersten Moment an ihre Mitbürger.