Kommentar „Unsere Woche“ : Die Landlebenstadt Geldern und der Klimanotstand

Nun soll auch Gelderns Rat den Klimanotstand ausrufen. Die Verwaltung empfiehlt das der Politik. Mit Blick auf die Stimmen für die Grünen bei der Europawahl scheint ein Jahr vor der Kommunalwahl breite Zustimmung wahrscheinlich.

Nun auch Geldern. Nach der zweiten, von der Teilnehmerzahl her recht übersichtlichen Demonstration „Fridays for Future“ (FFF) am Freitag in der Stadt berät der Rat am Donnerstag darüber, wie schon in Kleve auch für die selbst ernannte Landlebenstadt den Klimanotstand auszurufen. Die Empfehlung der Verwaltung ist eindeutig: Der Rat soll die Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes unterstützen und in einen weiteren Austausch mit dem Antragsteller treten. Um es überspitzt zu sagen: Geldern karibisch für immer will keiner, einen Strand vor der Pfarrkirche soll es nicht geben. Doch so zeitgemäß sich eine solche Entscheidung auch anfühlen mag, sie sollte wohlüberlegt sein.