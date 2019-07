Vereine und Verbände : Übungsleiter-Fachtag: „Kids in Bewegung“

Rund um die kindliche Lebensfreude geht’s im Workshop, den der Kreissportbund Kleve am 7. September anbietet. Foto: Kreissportbund Kleve

Kreis Kleve (RP) Zum vierten Mal richtet der Kreissportbund Kleve in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Wesel den Fachtag „Kids in Bewegung“ aus. Übungsleiter, Erzieher und Ganztagsmitarbeiter sind herzlich eingeladen, sich weiterzubilden und an interessanten Workshops teilzunehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kinder lieben es bekanntlich, sich zu bewegen. Durch Spaß und Erleben kann die Bewegungs- und Lebensfreude gezielt gefördert werden. Zudem werden Gesundheit, Fitness und Leistungsfähigkeit der Kleinen gesteigert. Somit können die Verantwortlichen in entsprechenden Gruppen frühzeitig einen entscheidenden Beitrag zur Bildung und Entwicklung von Kindern leisten.