Volksbank an der Niers : Volksbank zieht die Stecker

Hier laufen alle Fäden zusammen: Das Projektteam im EDV-Leitstand wird am Samstag das neue System der Volksbank an der Niers aktivieren. Foto: Evers, Gottfried (eve)

VEERT Am Samstag werden alle Systeme abgeschaltet, bevor die neue IT aktiviert wird. Alle Mitarbeiter sind am Wochenende im Einsatz.

Im „Leitstand“ im Verwaltungsgebäude der Volksbank an der Niers in Veert, einem großen Konferenzraum voller Monitore und Computer, herrscht heitere Gelassenheit. Das dürfte am Samstag sicherlich kurzzeitig anders sein, wenn es ernst wird. Dann wird sinnbildlich der Stecker gezogen, die Systeme werden abgeschaltet. Die Volksbank ist dann nicht mehr online, es gibt keinen Zugriff auf Konten und Kundendaten, kein Geldautomat funktioniert mehr, kein Kontoauszugsdrucker rattert vor sich hin. Alle 110.969 Kunden sind betroffen. Nach und nach geht dann das neue System in Betrieb. Wenn alles gut geht…. Daran lässt Alexandra Brücks aber keinen Zweifel aufkommen. Die Gesamtprojektleiterin ist fest davon überzeugt: „Am Montag steht alles auf jeden Fall wieder zu 100 Prozent zur Verfügung.“

Lange hat sich das Team auf diesen Moment vorbereitet, im März 2018 gab es den offiziellen „kick off“ für das Projekt „Agree 21“. Neun Mitarbeiter gehören zum engeren Team – nicht nur IT-Spezialisten, sondern Bank-Mitarbeiter mit viel Wissen über Organisation und Arbeitsabläufe oder die Datenbestände. „Wir ziehen die Bank auf links, da hängt wirklich alles dran. Wir drehen das ganz große Rad“, sagt ihr Stellvertreter Ingo Leukers. Alexandra Brücks drückte es kürzer auf: „Es geht nicht um ein Update wir bekommen ein komplett neues System.“

Info Ein Bankverfahren für alle Volksbanken Plan Seit dem Frühjahr 2016 stellen die Volksbanken und Raiffeisenbanken nach und nach auf das neue Verfahren um. Ab 2019 werden alle Institute mit dem gemeinsamen Bankverfahren „agree21“ arbeiten.

