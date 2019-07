Tischtennis : Tischtennis-EM: Falkowski erreicht das Achtelfinale

Geldern (him) Annemarie Falkowski (Altersklasse W 65) hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften der Senioren, die zurzeit in Budapest ausgetragen werden, den Einzug ins Achtelfinale geschafft und damit die Erwartungen mehr als erfüllt.

In der ersten Hauptrunde präsentierte sich die Geldernerin ebenfalls in glänzender Form und schlug die Polin Barbara Bromboszcz glatt in drei Sätzen (11:6, 11:5, 11:5). In der Runde der letzten 32 traf Falkowski auf eine alte Bekannte, mit der sie sich in der Vergangenheit schon so manch packendes Duell geliefert hat. Im Match gegen die Burscheiderin Monika Otto, die für den TB Großösinghausen startet, war speziell der erste Satz nichts für schwache Nerven. Falkowski hatte schließlich mit 17:15 die Nase vorn und qualifizierte sich mit 11:7, 11:6 in den folgenden beiden Sätzen für das Achtelfinale.