Forderung nach Schadensregulierung : Alpens Rat verzichtet auf Resolution zum Salzbergbau

Schon heute reklamieren Hausbesitzer in der Region Schäden an ihren Häusern, die sie auf den Salzbergbau zurückführen (Archiv). Foto: Sebastian Peters

Alpen Die Grünen wollten der Forderung nach einer Erfassungsstelle beim Kreis Wesel für Schäden durch Salzbergbau Nachdruck verleihen. Die anderen Fraktionen sehen eher den Kreistag am Zug.

CDU-Sprecher Sascha Buchholz begrüßte die Stoßrichtung zwar, allerdings sieht er vornehmlich den Kreistag am Zug, in dem es bereits eine gleich gelagerte Initiative gebe. „Es macht daher wenig Sinn, wenn wir mit einer Resolution vorpreschen“, so Buchholz. Die CDU Alpen sei dennoch beim Salzbergbau „am Ball“, spreche mit der Bürgerinitiative und habe auch Kontakt zum Bergwerk in Borth aufgenommen. Der neue SPD-Fraktionschef Armin Lövenich schloss sich seinem „Vorredner uneingeschränkt an“. Auch die Liberalen sowie Die Partei folgten dem Kurs.