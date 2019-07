Freizeit : 700 Spiele fürs Köpfchen zu verschenken

Geldern Die Gelderner Jan Waltereit und Simon Haberl haben ihr neues Spiel „Verkopft“ auf den Markt gebracht, das die Gehirne der Spieler auf Trab halten soll. Wegen eines Druckfehlers gibt es die Exemplare nun umsonst – für den guten Zweck.

Es klingt ganz einfach: Man muss lediglich die Hintergrundfarbe, die Textfarbe oder die auf der Karte abgebildete Frucht richtig benennen. Solange die Karte gelb ist, darauf eine Banane zu sehen ist und die richtige Frucht auch darunter steht, kein Problem. Doch so leicht machen es Jan Waltereit und Simon Haberl den Spielern nicht.

Die beiden Gelderner, die unter dem Namen „Harter Tobak“ eigene Spiele kreieren, haben ihr neues Kartenspiel „Verkopft“ rausgebracht, das mit den Kombinationen aus Farben, Wörtern und Bildern die Gehirne der Spieler auf Trab halten soll. „Verkopft“ ist ein Kartenspiel, bestehend aus 75 Karten für drei bis zehn Spieler, geeignet für alle ab zwölf Jahren. Das Ziel: Wer zuerst alle Karten von der Hand ablegt, gewinnt. Gar nicht so einfach, wie es aussieht.

Kontakt Online unter www.harter-tobak.de, per E-Mail an info@hartertobak.de oder bei Instagram unter „simonundjan“.

Die Macher Simon Haberl und Jan Waltereit kennen sich aus ihrer Schulzeit am Friedrich-Spee-Gymnasium und haben sich nach dem Studium gemeinsam dem Entwickeln und Vermarkten von Spielen gewidmet.

Bei dem ersten Druck des neuen Spiels ist es allerdings zu kleinen Druckfehlern gekommen. „Es ist problemlos spielbar, aber wir wollen es so nicht verkaufen“, sagt Jan Waltereit von „Harter Tobak“. Deswegen wollen die Macher die komplette Erstauflage von 700 Exemplaren verschenken. „Wir wollen die Erstauflage weder verramschen noch vernichten, darum verschenken wir sie.“

Die Gelderner haben bereits einige Exemplare an Schulen, Pfadfindergruppen und Krankenhäuser geschickt, der Großteil der Spiele sei aber noch verfügbar. Gedacht sei aber nicht, die Spiele an einzelne Personen zu verteilen, sondern sie sollen vielen Leuten zur Verfügung stehen. „Wir suchen derzeit nach Clubs, Organisationen, Vereinen, denen wir mit den Spielen eine Freude bereiten können und die diese gemeinnützig einsetzen“, sagt Jan Waltereit.

Wer also mit den Spielen etwas anfangen kann, weil er sie sinnvoll verteilt oder einsetzt, kann sich bei den Gründern von „Harter Tobak“ melden. „Und damit meinen wir nicht die Bestückung des eigenen Spieleregals“, sagen die Gelderner. Die Kontaktaufnahme ist über Instagram oder E-Mail möglich. Interessenten sollten dazu schreiben, wer sie sind, was sie machen, was sie mit den Spielen vorhaben und wie viele Spiele sie benötigen.