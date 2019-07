Waldfreibad Walbeck : Gruppe des Bädervereins auf Tour in Berlin und Potsdam

Walbeck Am Montag um sieben Uhr ging es los für die Grüne Gruppe des Bädervereins Waldfreibad Walbeck. Die Sonne schien, die Stimmung war gut, nur ein Stau auf der Autobahn, so erreichten die Gelderner nachmittags das Hotel in Potsdam.

Ein Abendessen im „Fliegenden Holländer“, eine kurze Stippvisite in Potsdams Holländerviertel, Kraft tanken für den nächsten Tag. Als Glücksfall erwies sich Hermann Dahler, der die Gruppe mit dem Bus durch Potsdam und das Umleitungsparadies Berlin auf „Schleichwegen“ immer wieder in die Nähe der Ziele brachte. Und so führte er durch das Babelsberger Villenviertel, in dem viele UFA-Stars wohnten, die Glienicker Brücke, Schloss Cecilienhof, das Neue Palais und Schloss Sanssouci mit dem wunderschönen Park, die Russische Kolonie Alexandrowka sowie das Zentrum von Potsdam mit seinen historischen Gebäuden und zu anderen Sehenswürdigkeiten. Am nächsten Tag ging es mit dem Bus des „Jungunternehmers“ Thomas Polfers (Walbeck) in die Hauptstadt. Durch den Tiergarten, um die Siegessäule herum, am Reichstagsgebäude und Schloss Bellevue vorbei, eine Curry-Wurst in Kreuzberg. So ging es Schlag auf Schlag bis zum Abend. Auch der Glockenturm des Olympia-Stadions, Unter den Linden, Checkpoint-Charlie, Museumsinsel und viele andere historische Gebäude wurden besichtigt. Donnerstag waren die Kaiser- Wilhelm-Gedächtniskirche, der Kurfürstendamm und die Edelkaufhäuser Kadewe und Galeries Lafayette angesagt. Es folgte eine Fahrt mit dem Schiff durch das Regierungsviertel. Und dann endlich Freizeit, Zeit zum Geld ausgeben. Den Freitag verbrachte die Grüne Gruppe im Reichstagsgebäude. Nach zwei Vorträgen war im Bundestagsrestaurant Mittagessen angesagt. Von dort traten die Gelderner die Heimreise an und betraten gegen Mitternacht wieder heimatlichen Boden.